Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal. Зазначається, що Дональд Трамп і його віцепрезидент Джей Ді Венс складатимуть присягу в ротонді Капітолія.

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Про що Трамп говоритиме у промові

Після повернення до Білого дому Дональд Трамп розпочне програму, яка включає масові депортації, високі тарифи та скорочення федерального уряду.

Я повертаюся на пост президента з упевненістю та оптимізмом, що ми знаходимося на початку захопливої нової ери національного успіху. Хвиля змін охоплює країну,

– скаже Трамп, за даними WSJ.

Президент США також наголосить, що "настав час знову діяти з відвагою, енергією та життєздатністю найбільшої цивілізації в історії".

Журналісти зазначають, що Трамп вже традиційно може відхилитися від заздалегідь прописаної промови. Зокрема так вже було у 2017 році, коли політик нарікав на "американську бійню", попри нібито "більш оптимістичний текст".

Водночас очікується, що 47-й президент США відмовиться від частково піднесеної риторики своїх попередників і опише в різких словах те, що він вважає найактуальнішими національними проблемами, і свої рішення для них.

До слова, раніше Дональд Трамп заявляв, що протягом кількох годин після вступу на посаду він підпише десятки розпоряджень. За словами політика, "одним розчерком пера" він скасує десятки руйнівних та радикальних указів і дій адміністрації Байдена.