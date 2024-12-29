В Грузии прошла "инаугурация" президента Кавелашвили: как на это реагируют мировые лидеры

В Грузии состоялась закрытая инаугурация самопровозглашенного президента Кавелашвили. Мировые лидеры отреагировали на это с осуждением.

Новую власть Грузии не признает ни оппозиция во главе с президентом Саломе Зурабишвили, ни её международные партнеры. Об этом сообщает 24 Канал.

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Как реагируют мировые лидеры на "инаугурацию президента" в Грузии

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Грузия после полусекретной церемонии инаугурации Михаила Кавелашвили может пересмотреть свое понимание демократии.

Еще один день в "традиционной" европейской демократии, где никто не воспринимает "партию мечты" серьезно, а человек, избранный и признанный только собственной партией, инаугурируется на полутайной церемонии. Грузия, вероятно, или трактует демократию по-своему, или вообще отказывается от парламента и президента,

– написал он.

Президент Молдовы Майя Санду также выразила поддержку грузинскому народу.

"Сегодня, как никогда, мы поддерживаем народ Грузии в его борьбе за свободу, демократию и европейское будущее. Ваше мужество и решимость вдохновляют нас всех, и Молдова остается рядом с вами на этом общем пути", – заявила она.

Страны Балтии, Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия обнародовали совместное заявление с призывом к грузинским властям прекратить насилие против протестующих и рассмотреть возможность проведения новых выборов.

В заявлении, которое распространила глава МИД Латвии Байба Браже, выражается серьезная обеспокоенность ситуацией в стране. Авторы документа призывают к тщательному расследованию нарушений во время парламентских выборов 26 октября, а также осуждают насилие против мирных демонстрантов, политиков, журналистов и угрозы в адрес оппозиционного президента Саломе Зурабишвили.

Как давние друзья Грузии и сторонники европейских стремлений грузинского народа, мы обеспокоены путем страны к более глубокой поляризации и кризису. Грузия срочно нуждается в выходе из кризиса и восстановлении общественного доверия к ее демократическим институтам,

– говорится в заявлении.

Напомним, 29 декабря в парламенте Грузии состоялась инаугурация Михаила Кавелашвили, которую не признает президент Саломе Зурабишвили, оппозиционные силы и значительная часть международного сообщества. Во время церемонии инаугурации протестующие показали Кавелашвили красные карточки.