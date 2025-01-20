Также он озвучил желание быть "миротворцем и объединителем". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инаугурацию Трампа.

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"Мы будем измерять свой успех не только битвами, которые мы выигрываем, но и войнами, которые мы заканчиваем, и, возможно, самое главное – войнами, в которых мы никогда не участвуем", – отметил американский лидер.

Республиканец добавил, что США "вернут свое законное место как крупнейшая, самая могущественная, самая уважаемая нация на земле".

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Напомним, Дональд Трамп заявил, что Америка планирует вернуть себе титул нации, которую все уважают. Поэтому, по словам президента Штатов, она "должна переименовать Мексиканский залив в Американский".