Також він озвучив бажання бути "миротворцем та об'єднувачем". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інавгурацію Трампа.

Читайте також Зробимо Америку знову великою, – Трамп виступив з першою промовою як 47 президент США

"Ми вимірюватимемо свій успіх не лише битвами, які ми виграємо, а й війнами, які ми закінчуємо, і, можливо, найголовніше – війнами, у яких ми ніколи не беремо участі", – зазначив американський лідер.

Республіканець додав, що США "повернуть своє законне місце як найбільша, наймогутніша, найшановніша нація на землі".

Зверніть увагу! Слідкувати онлайн за інавгурацією Дональда Трампа можна на ютубі 24 Каналу, а також у телеграм-каналі.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Америка планує повернути собі титул нації, яку всі поважають. Тому, за словами президента Штатів, вона "повинна перейменувати Мексиканську затоку в Американську".