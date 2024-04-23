Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, добавив, что из человека, который не верил в свою победу, Путин превратился в диктатора. Но теперь он сам боится страны, которую создал.

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"Сейчас это совсем другой человек, хотя физически мы видим одно и то же лицо. Но некоторые говорят, что это вообще не Путин, а просто кто-то, кто на него похож", – рассказал Сергей Жирнов.

Но сейчас вопрос двойников не так важен, ведь мы говорим о человеке, который так или иначе выполняет функции главы государства. Он отличается от того, которым был 24 года назад. Тогда его считали преемником, "духовным сыном" Бориса Ельцина и готовили для дальнейшего правления.

Думаю, в 2000 году Путин сам до конца не знал, изберут ли его. Для него это стало определенным удивлением. Хотя, когда происходила инаугурация, он чувствовал себя вполне уверенно. Путину подготовили очень пышную церемонию: в замке, снимали с вертолета, был специальный проезд,

– вспомнил экс-сотрудник КГБ.

Какой будет нынешняя инаугурация пока неизвестно, но к ней уже готовятся. Стоит заметить, что во время церемонии в 2004 году диктатор понимал, что его действительно выбрали, поэтому чувствовал себя еще увереннее.

Шоковой стала инаугурация в 2012-м, когда Путин снова стал президентом. Тогда всех удивили кадры проезда его кортежа по пустой Москве. Не было толпы. А перед тем протест на Болотной площади разогнали, митингующих бросили за решетку. Этот год стал переломным,

– отметил Жирнов.

В 2018 году люди увидели Путина, который "покрывается бронзой", а уже в 2024-м даже не возникало сомнений, что это абсолютно нелегитимный президент с повадками диктатора. Он боится своей страны, а начав войну с Украиной, пытается уничтожить Россию.

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