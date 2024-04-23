Про це 24 Каналу розповів експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, додавши, що з людини, яка не вірила у свою перемогу, Путін перетворився у диктатора. Але тепер він сам боїться країни, яку створив.

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Як змінився Путін з часу першого президентства

"Зараз це зовсім інша людина, хоча фізично ми бачимо одне й те саме обличчя. Хоча дехто говорить, що це взагалі не Путін, а просто хтось, хто на нього схожий", – розповів Сергій Жирнов.

Але наразі питання двійників не таке важливе, адже ми говоримо про людину, яка так чи інакше виконує функції глави держави. Він відрізняється від того, яким був 24 року тому. Тоді його вважали наступником, "духовним сином" Бориса Єльцина та готували для подальшого правління.

Думаю, у 2000 році Путін сам до кінця не знав, чи його оберуть. Для нього це стало певним здивуванням. Хоча, коли відбувалася інавгурація, він відчував себе цілком впевнено. Путіну підготували дуже пишну церемонію: в замку, знімали з вертольота, був спеціальний проїзд,

– пригадав експрацівник КДБ.

Якою буде цьогорічна інавгурація поки невідомо, але до неї вже готуються. Варто зауважити, що під час церемонії у 2004 році диктатор розумів, що його справді вибрали, тому почувався ще впевненіше.

Шоковою стала інавгурація у 2012-му, коли Путін знову став президентом. Тоді всіх здивували кадри проїзду його кортежу по пустій Москві. Не було натовпу. А перед тим протест на Болотній площі розігнали, мітингувальників кинули за ґрати. Цей рік став переломним,

– зауважив Жирнов.

У 2018 році люди побачили Путіна, який "вкривається бронзою", а вже у 2024-му навіть не виникало сумнівів, що це абсолютно нелегітимний президент зі звичками диктатора. Він боїться своєї країни, а почавши війну з Україною, намагається знищити Росію.

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