Такое мнение 24 Каналу озвучил кандидат психологических наук Дмитрий Попов. По его словам, этот же клон был на интервью у американского журналиста Такера Карлсона.

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"Это не Путин, а клон. Я это профессионально измеряю с 2015 года. Этот клон появляется очень часто. Оригинального я видел последний раз в декабре 2023 года. После этого были только клоны. Это и есть клон, который выступал. Он также был на интервью у Такера Карлсона", – сказал он.

Как определить двойника

Дмитрий Попов отметил, что этот клон во время интервью у Такера Карлсона был очень эмоциональным. Во время так называемой "инаугурации" Путина у клона несинхронно закрывался левый глаз. Это может быть из-за последствий пластических операций или психиатрической или иной болезни.

Также двойник стоял и мокнул под дождем, чего бы точно не делал бы настоящий диктатор. У Путина есть проблемы со здоровьем, поэтому для него это было бы опасно.

Кандидат психологических наук объяснил, что определяет клонов с помощью измерения геометрических пропорций лица, не челюсти. Ведь паттернам поведения можно научить любого.

Я измеряю лицо того, кто выступает на экране. Определенные соотношения геометрических пропорций его лица мне очень качественно дают информацию, кто сейчас перед нами. Прежде всего я измеряю, а потом вижу паттерны поведения,

– объяснил он.

"Инаугурация" Путина: главное