Таку думку 24 Каналу озвучив кандидат психологічних наук Дмитро Попов. За його словами, цей же клон був на інтерв’ю в американського журналіста Такера Карлсона.

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"Це не Путін, а клон. Я це професійно вимірюю з 2015 року. Цей клон з’являється дуже часто. Оригінального я бачив востаннє у грудні 2023 року. Після цього були тільки клони. Це і є клон, який виступав. Він також був на інтерв'ю у Такера Карлсона", – сказав він.

Як визначити двійника

Дмитро Попов зазначив, що цей клон під час інтерв'ю у Такера Карлсона був дуже емоційним. Під час так званої "інавгурації" Путіна у клона несинхронно заплющувалось ліве око. Це може бути через наслідки пластичних операцій або психіатричної чи іншої хвороби.

Також двійник стояв та мокнув під дощем, чого б точно не робив би справжній диктатор. У Путіна є проблеми зі здоров'ям, тому для нього це було б небезпечно.

Кандидат психологічних наук пояснив, що визначає клонів за допомогою вимірювання геометричних пропорцій обличчя, не щелепи. Адже патернів поведінки можна навчити будь-кого.

Я вимірюю обличчя того, хто виступає на екрані. Певні співвідношення геометричних пропорцій його обличчя мені дуже якісно дають інформацію, хто зараз перед нами. Насамперед я вимірюю, а тоді бачу патерни поведінки,

– пояснив він.

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