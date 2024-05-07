Путин в пятый раз украл власть: какие страны удивили позицией насчет "инаугурации" диктатора

Российский диктатор Владимир Путин 7 мая в очередной раз вступил в должность. Это уже пятая "инаугурация" для так называемого президента. Теперь он будет возглавлять страну еще 6 лет.

Едва ли не самое большое удивление вызвало то, что представители и послы стран западного мира также приняли участие в церемонии. Но как рассказал 24 Каналу российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, "инаугурация" Путина все же продемонстрировала его серьезную изоляцию.

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Почему западные политики прибыли в Россию

Довольно странной выглядит позиции Франции, когда президент страны акцентирует на усилении давления на Путина, а их посол приезжает на "инаугурацию" диктатора. Также удивили США, которые подтвердили, что выборы были фейковыми, но все-таки признали Путина президентом.

Если присутствие Словакии, Венгрии еще было понятным, то заявление США очень противоречивое. По Европе, то там примерно 20 стран демонстративно отказались участвовать в этом действе, но 5 – 6 государств планировали визиты в Россию.

На самом деле Путин никогда не был избран президентом. Никакие выборы, в которых он участвовал, нельзя признать легитимными, свободными или справедливыми. Он просто в пятый раз украл власть. Путин такой узурпатор-рецидивист, ведь для него это уже пятое присвоение власти,

– отметил Игорь Яковенко.

В основном политики, которые хотели приехать на "инаугурацию", объясняли это тем, что пытаются держать каналы связи открытыми на всякий случай. Их позиция довольно непонятна, ведь такими поступками они только легитимизируют правление Путина.

"Но важно, что США и Франция остаются активными союзниками Украины и помогают ей. "Инаугурация" все-таки показала, что Путин находится в достаточно серьезной изоляции", – добавил Яковенко.

Путин вступил в должность: что известно