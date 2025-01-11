Трамп готовится издать более 100 указов с первого дня президентства, – AP

Избранный президент США Дональд Трамп намерен с первого дня своего президентства подписать более сотни указов. Они будут направлены на решение вопросов безопасности границ, депортаций и других ключевых политических приоритетов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press. Ожидается, что значительная часть инициатив начнет действовать уже в день инаугурации, 20 января.

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Что Трамп планирует сделать в свой первый день президентства

Во время закрытой встречи с республиканскими сенаторами на Капитолийском холме Дональд Трамп представил свои планы.

Его главный советник Стивен Миллер рассказал сенаторам о планах усиления контроля над границами и иммиграционной политикой, которые совсем скоро должны ввести.

Их будет очень много,

– заявил сенатор Джон Хувен.

Как сообщает Axios, команда Трампа подготовила пакет указов, охватывающий широкий спектр вопросов: от усиления границы с Мексикой до развития энергетического сектора, изменений в правилах трудоустройства, гендерной политики в школах и обязательных вакцинаций.

Эксперты отмечают, что такие инициативы могут стать беспрецедентным вызовом для современной политической системы США, ведь Трамп планирует использовать исполнительную власть в новых и непроверенных форматах, избегая согласования с Конгрессом.

Ожидается, что администрация Трампа отменит значительную часть указов предыдущего президента Джо Байдена, одновременно введя собственные инициативы.