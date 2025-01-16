Теперь серьезный, а не улыбающийся: в США показали инаугурационные портреты Трампа и Вэнса

Вскоре новоизбранный президент США Дональд Трамп вернется в Белый дом. Вице-президентом станет Джей Ди Вэнс.

В США показали официальные инаугурационные портреты Трампа и будущего вице-президента Джей Ди Вэнса. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Фото Трампа похоже на фото из тюрьмы

Фото будущего вице-президента очень официальное и вполне соответствует его статусу. На нем он стоит на фоне флага США.



Инаугурационный портрет Вэнса / Фото Sky News

Пользователи соцсетей обнаружили, что портрет новоизбранного президента похож на его фото, сделанное в тюрьме округа Фултон в 2023 году. Интересно, что снимок сделали тогда, когда Трамп прошел формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы.



Фото Трампа из тюрьмы / Фото полиции



Инаугурационный портрет Трампа / Фото Sky News

Кроме этого, невозможно не заметить, насколько отличаются портреты Доналда Трампа за 2017 и 2025 год. На первом он не такой серьезный и улыбается. Тогда как на актуальном портрете Трамп имеет очень сосредоточенный вид.



Сравнение инаугурационных портретов Трампа / Фото из соцсетей

Инаугурация Дональда Трампа состоится уже 20 января.