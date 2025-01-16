Теперь серьезный, а не улыбающийся: в США показали инаугурационные портреты Трампа и Вэнса
Вскоре новоизбранный президент США Дональд Трамп вернется в Белый дом. Вице-президентом станет Джей Ди Вэнс.
В США показали официальные инаугурационные портреты Трампа и будущего вице-президента Джей Ди Вэнса. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.
Смотрите также Большое возвращение: почему инаугурация Трампа особенная, кого пригласили и приедет ли Зеленский
Фото Трампа похоже на фото из тюрьмы
Фото будущего вице-президента очень официальное и вполне соответствует его статусу. На нем он стоит на фоне флага США.
Инаугурационный портрет Вэнса / Фото Sky News
Пользователи соцсетей обнаружили, что портрет новоизбранного президента похож на его фото, сделанное в тюрьме округа Фултон в 2023 году. Интересно, что снимок сделали тогда, когда Трамп прошел формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы.
Фото Трампа из тюрьмы / Фото полиции
Инаугурационный портрет Трампа / Фото Sky News
Кроме этого, невозможно не заметить, насколько отличаются портреты Доналда Трампа за 2017 и 2025 год. На первом он не такой серьезный и улыбается. Тогда как на актуальном портрете Трамп имеет очень сосредоточенный вид.
Сравнение инаугурационных портретов Трампа / Фото из соцсетей
Инаугурация Дональда Трампа состоится уже 20 января.