Трамп приглашал Зеленского на инаугурацию: почему президент Украины не поехал

Владимир Зеленский прокомментировал инаугурацию Дональда Трампа, которая состоялась в конце января. Он пояснил, что его также приглашали.

Владимир Зеленский рассказал, что получил приглашение на инаугурацию Дональда Трампа. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью украинского президента Пирсу Моргану.

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Нужно время

Украинский лидер отметил, что ему было не очень уместно приезжать. Кроме этого, он также высказал мнение, что им с Трампом нужно время, чтобы поговорить о том, как закончить войну.

В то же время Зеленский объяснил, почему считает, что его визит на инаугурацию был бы неуместным.

Он бы не имел времени для личной встречи,

– отметил президент.

Дональд Трамп известен своими заявлениями о скором окончании войны в Украине. Сначала он заявлял о том, что ему понадобится 24 часа, а впоследствии начал говорить о нескольких месяцах.

Сейчас идет работа над тем, чтобы команды украинского и американского президентов могли встретиться.