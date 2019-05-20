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      Инаугурация Зеленского: как освещали российские СМИ и что говорили местные эксперты

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      Пристально следили за инаугурацией украинского президента и в России. Даже транслировали все вживую, а потом начали активно обсуждать первые заявления нового гаранта Украины.

      Украинский гимн и приветствие "Слава Украине!" звучали в эфирах крупнейших российских телеканалов.

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      Инаугурация Владимира Зеленского стала топ-новостью и на "Первом", и на "Россия24", и на НТВ. На последнем даже транслировали церемонию президентской присяги в Верховной Раде с переводом на русский.

      зеленський інавгурація
      Инаугурация Владимира Зеленского

      Громкие заявления Зеленского охотно цитировали журналисты провластных телеканалов. В первую очередь его обещание завершить войну на Донбассе. А также призыв к чиновникам не вешать его портрет в кабинетах.

      На российском "Первом" канале в первую очередь обратили внимание на роспуск президентом Верховной Рады. А вот в Кремлевском информационном агентстве РИА решили пошутить над этим решением Зеленского.


      вибори інавгурація зеленський
      Реакция российских СМИ на инаугурацию

      По мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, такое решение Зеленского правильное. Об этом он и написал в своем твиттере. А еще возмутился относительно тех, кто освистал украинского президента, когда он заговорил на русском в Верховной Раде.

      Тем временем российская теледива с грузинскими корнями Тина Канделаки призвала поаплодировать Владимиру Зеленскому и предложила российским политикам брать с него пример.

      канделакі ігавгурація зеленський
      Тина Канделаки

      Телеведущая убеждена: комик нашел верный способ коммуникации и с украинскими олигархами, и с избирателями, поэтому и смог победить на выборах.

      Владимир Зеленский сумел заинтересовать Игоря Коломойского, который, как мы теперь видим, верно оценил силу контента, который позволяет получать власть без баррикад и забастовок. Контента, который формирует новых лидеров в эпоху горизонтального управления человеческим сознанием,
      – написала Тина Канделаки.

      В Кремле же пока точно не готовы брать пример с Владимира Зеленского. Владимир Путин не собирается даже поздравлять его со вступлением на президентский пост. В Белокаменной говорят: ждут нормализации украинско-российских отношений.

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      "Президент Путин поздравит президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений", – заявил пресс-секретарь Владимира Путина

      Между тем Владимир Зеленский говорит, что готов к диалогу с Москвой. А вот начать его предлагает с освобождения пленных.

      О чем заявил Владимир Зеленский во время инаугурации? Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации призвал народных депутатов сегодня работать и принять ряд неотложных законов, а также уволить с должностей главу Службы безопасности, генерального прокурора, министра обороны Украины.

      Также Зеленский заявил, что планирует распустить Верховную Раду Украины восьмого созыва. "Уважаемые депутаты, вы назначили сами инаугурацию в понедельник, в рабочий день. Я вижу в этом плюс. Это значит, что сегодня вечеринки не будет, будем с вами работать. Поэтому я очень прошу вас принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс. И сделайте, пожалуйста, открытые избирательные списки", – сказал Зеленский.

      Министр обороны Степан Полторак написал заявление об увольнении на имя Президента Украины Владимира Зеленского.

      Смотрите видео об инаугурации Владимира Зеленского:

       

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      Теги: Новости Украины Роспуск Рады Владимир Зеленский Инаугурация Зеленского Новости России Владимир Жириновский СМИ Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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