Инаугурация Зеленского: как освещали российские СМИ и что говорили местные эксперты

Пристально следили за инаугурацией украинского президента и в России. Даже транслировали все вживую, а потом начали активно обсуждать первые заявления нового гаранта Украины.

Украинский гимн и приветствие "Слава Украине!" звучали в эфирах крупнейших российских телеканалов.

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Инаугурация Владимира Зеленского стала топ-новостью и на "Первом", и на "Россия24", и на НТВ. На последнем даже транслировали церемонию президентской присяги в Верховной Раде с переводом на русский.



Инаугурация Владимира Зеленского

Громкие заявления Зеленского охотно цитировали журналисты провластных телеканалов. В первую очередь его обещание завершить войну на Донбассе. А также призыв к чиновникам не вешать его портрет в кабинетах.

На российском "Первом" канале в первую очередь обратили внимание на роспуск президентом Верховной Рады. А вот в Кремлевском информационном агентстве РИА решили пошутить над этим решением Зеленского.





Реакция российских СМИ на инаугурацию

По мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, такое решение Зеленского правильное. Об этом он и написал в своем твиттере. А еще возмутился относительно тех, кто освистал украинского президента, когда он заговорил на русском в Верховной Раде.

Зеленский вприпрыжку прискакал к месту инаугурации. Он правильно сделал, что распустил парламент и предложил правительству уйти в отставку. Надо еще и арестовать всех депутатов бывшей Рады, которые делали новому президенту замечания за пару реплик, произнесенных на русском языке. — Жириновский В.В. (@Zhirinovskiy) 20 травня 2019 р.

Тем временем российская теледива с грузинскими корнями Тина Канделаки призвала поаплодировать Владимиру Зеленскому и предложила российским политикам брать с него пример.



Тина Канделаки

Телеведущая убеждена: комик нашел верный способ коммуникации и с украинскими олигархами, и с избирателями, поэтому и смог победить на выборах.

Владимир Зеленский сумел заинтересовать Игоря Коломойского, который, как мы теперь видим, верно оценил силу контента, который позволяет получать власть без баррикад и забастовок. Контента, который формирует новых лидеров в эпоху горизонтального управления человеческим сознанием,

– написала Тина Канделаки.

В Кремле же пока точно не готовы брать пример с Владимира Зеленского. Владимир Путин не собирается даже поздравлять его со вступлением на президентский пост. В Белокаменной говорят: ждут нормализации украинско-российских отношений.

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"Президент Путин поздравит президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений", – заявил пресс-секретарь Владимира Путина

Между тем Владимир Зеленский говорит, что готов к диалогу с Москвой. А вот начать его предлагает с освобождения пленных.

О чем заявил Владимир Зеленский во время инаугурации? Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации призвал народных депутатов сегодня работать и принять ряд неотложных законов, а также уволить с должностей главу Службы безопасности, генерального прокурора, министра обороны Украины.



Также Зеленский заявил, что планирует распустить Верховную Раду Украины восьмого созыва. "Уважаемые депутаты, вы назначили сами инаугурацию в понедельник, в рабочий день. Я вижу в этом плюс. Это значит, что сегодня вечеринки не будет, будем с вами работать. Поэтому я очень прошу вас принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс. И сделайте, пожалуйста, открытые избирательные списки", – сказал Зеленский.



Министр обороны Степан Полторак написал заявление об увольнении на имя Президента Украины Владимира Зеленского.

Смотрите видео об инаугурации Владимира Зеленского: