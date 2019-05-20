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      Інавгурація Зеленського: як висвітлювали російські ЗМІ та що казали місцеві експерти

      870 Читать новость на русском

      Пильно стежили за інавгурацією українського президента і в Росії. Навіть транслювали все наживо, а потім почали активно обговорювати перші заяви нового гаранта Володимира Зеленського.

      Український гімн і вітання "Слава Україні!" звучали в ефірах найбільших російських телеканалів.

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      Інавгурація Володимира Зеленського стала топ-новиною і на "Першому", і на "Росія24", і на НТВ. На останньому навіть транслювали наживо церемонію президентської присяги у Верховній Раді з перекладом на російську.

      зеленський інавгурація
      Інавгурація Володимира Зеленського

      Гучні заяви Зеленського охоче цитували журналісти провладних телеканалів. В першу чергу його обіцянку завершити війну на Донбасі. А також заклик до чиновників не вішати його портрет у кабінетах.

      На російському "Першому" каналі в першу чергу звернули увагу на розпуск президентом Верховної Ради. А от в Кремлівському інформаційному агентстві РІА вирішили пожартувати над цим рішенням Зеленського.

      вибори інавгурація зеленський
      Реакція російських ЗМІ на інавгурацію

      На думку лідера ЛДПР Володимира Жириновського, таке рішення Зеленського правильне. Про це він і написав у своєму твіттері. А ще обурився тими, хто освистав українського президента, коли він заговорив російською у Верховній Раді.

      Тим часом російська теледіва з грузинським корінням Тіна Канделакі закликла поаплодувати Володимиру Зеленському і запропонувала російським політикам брати з нього приклад.

      канделакі ігавгурація зеленський
      Тіна Канделакі

      Телеведуча переконана: комік знайшов вірний спосіб комунікації і з українськими олігархами, і з виборцями, тому і зміг перемогти на виборах.

      Володимир Зеленський зумів зацікавити Ігоря Коломойського, який, як ми тепер бачимо, вірно оцінив силу контенту, що дозволяє отримувати владу без барикад і страйків. Контенту, який формує нових лідерів в епоху горизонтального управління людською свідомістю, – написала Тіна Канделакі.

      В Кремлі ж поки точно не готові брати приклад з Володимира Зеленського. Владімір Путін не збирається навіть вітати його зі вступом на президентську посаду. В Білокам'яній кажуть: чекають на нормалізацію українсько-російських відносин.

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      "Президент Путін вітатиме президента Зеленського з першими успіхами в справі врегулювання внутрішнього конфлікту на південному Сході України, а також з першими успіхами в справі нормалізації російсько-українських відносин", – заявив прес-секретар Володимира Путіна

      Натомість Володимир Зеленський каже, що готовий до діалогу з Москвою. А от почати його пропонує зі звільнення полонених.

      Про що заявив Володимир Зеленський під час інавгурації ? Президент України Володимир Зеленський під час церемонії інавгурації закликав народних депутатів сьогодні працювати та ухвалити низку невідкладних законів та звільнити з посад голову Служби безпеки, генерального прокурора, міністра оборони України.

      Також Зеленський заявив, що планує розпустити Верховну Раду України восьмого скликання. "Шановні депутати, ви призначили самі інавгурацію в понеділок, у робочий день. Я бачу в цьому плюс. Це значить, що сьогодні вечірок не буде, будемо з вами працювати. Тому я дуже прошу вас прийняти закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті виборчі списки", – сказав Зеленський.

      Міністр оборони Степан Полторак написав заяву про звільнення на ім'я Президента України Володимира Зеленського.

      Дивіться відео про інавгурацію Володимира Зеленського:

       

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      Селфі, поцілунки і дострокові вибори: що західні медіа пишуть про інавгурацію Зеленського
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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Розпуск Ради Інавгурація Зеленського Новини Росії Україна – Росія ЗМІ Володимир Жиріновський
      Джерело: 24 канал
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