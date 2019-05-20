Інавгурація Зеленського: як висвітлювали російські ЗМІ та що казали місцеві експерти

Пильно стежили за інавгурацією українського президента і в Росії. Навіть транслювали все наживо, а потім почали активно обговорювати перші заяви нового гаранта Володимира Зеленського.

Український гімн і вітання "Слава Україні!" звучали в ефірах найбільших російських телеканалів.

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Інавгурація Володимира Зеленського стала топ-новиною і на "Першому", і на "Росія24", і на НТВ. На останньому навіть транслювали наживо церемонію президентської присяги у Верховній Раді з перекладом на російську.



Інавгурація Володимира Зеленського

Гучні заяви Зеленського охоче цитували журналісти провладних телеканалів. В першу чергу його обіцянку завершити війну на Донбасі. А також заклик до чиновників не вішати його портрет у кабінетах.

На російському "Першому" каналі в першу чергу звернули увагу на розпуск президентом Верховної Ради. А от в Кремлівському інформаційному агентстві РІА вирішили пожартувати над цим рішенням Зеленського.





Реакція російських ЗМІ на інавгурацію

На думку лідера ЛДПР Володимира Жириновського, таке рішення Зеленського правильне. Про це він і написав у своєму твіттері. А ще обурився тими, хто освистав українського президента, коли він заговорив російською у Верховній Раді.

Зеленский вприпрыжку прискакал к месту инаугурации. Он правильно сделал, что распустил парламент и предложил правительству уйти в отставку. Надо еще и арестовать всех депутатов бывшей Рады, которые делали новому президенту замечания за пару реплик, произнесенных на русском языке. — Жириновский В.В. (@Zhirinovskiy) 20 травня 2019 р.

Тим часом російська теледіва з грузинським корінням Тіна Канделакі закликла поаплодувати Володимиру Зеленському і запропонувала російським політикам брати з нього приклад.



Тіна Канделакі

Телеведуча переконана: комік знайшов вірний спосіб комунікації і з українськими олігархами, і з виборцями, тому і зміг перемогти на виборах.

Володимир Зеленський зумів зацікавити Ігоря Коломойського, який, як ми тепер бачимо, вірно оцінив силу контенту, що дозволяє отримувати владу без барикад і страйків. Контенту, який формує нових лідерів в епоху горизонтального управління людською свідомістю, – написала Тіна Канделакі.

В Кремлі ж поки точно не готові брати приклад з Володимира Зеленського. Владімір Путін не збирається навіть вітати його зі вступом на президентську посаду. В Білокам'яній кажуть: чекають на нормалізацію українсько-російських відносин.

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"Президент Путін вітатиме президента Зеленського з першими успіхами в справі врегулювання внутрішнього конфлікту на південному Сході України, а також з першими успіхами в справі нормалізації російсько-українських відносин", – заявив прес-секретар Володимира Путіна



Натомість Володимир Зеленський каже, що готовий до діалогу з Москвою. А от почати його пропонує зі звільнення полонених.

Про що заявив Володимир Зеленський під час інавгурації ? Президент України Володимир Зеленський під час церемонії інавгурації закликав народних депутатів сьогодні працювати та ухвалити низку невідкладних законів та звільнити з посад голову Служби безпеки, генерального прокурора, міністра оборони України.



Також Зеленський заявив, що планує розпустити Верховну Раду України восьмого скликання. "Шановні депутати, ви призначили самі інавгурацію в понеділок, у робочий день. Я бачу в цьому плюс. Це значить, що сьогодні вечірок не буде, будемо з вами працювати. Тому я дуже прошу вас прийняти закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті виборчі списки", – сказав Зеленський.



Міністр оборони Степан Полторак написав заяву про звільнення на ім'я Президента України Володимира Зеленського.

Дивіться відео про інавгурацію Володимира Зеленського: