Он начнется около 11:30 утра по восточному времени (18:30 по Киеву). Подробнее о ситуации в центре столицы Соединенных Штатов рассказала ведущая 24 Канала из Вашингтона Адриана Кучер.

Актуально Трамп устроил самый дорогой ужин накануне своей инаугурации

Тысячи людей, сторонников Дональда Трампа, не останавливает холод, отметила Кучер. К слову, сейчас в Вашингтоне столбики термометров показывают -8. Однако учитывая чрезвычайно высокую влажность, на улице долгое время не погуляешь. Из-за этого аномального холода саму церемонию и принесение присяги перенесли в Капитолий, но трансляция будет проходить на стадионе.

Уже тысячи людей собираются в очередь. Некоторые люди еще с самой ночи занимали очередь для того, чтобы попасть на главный стадион Вашингтон на Capital One Arena, где будут показывать трансляцию инаугурации Трампа,

– сказала ведущая 24 Канала из Вашингтона.

Центральные улицы Вашингтона сегодня просто парализованы, все перекрыто, а все улицы заполнили люди, отчаянно желающие увидеть своего лидера, процесс принесения присяги и всех торжеств.



