Вона розпочнеться близько 11:30 ранку за східним часом (18:30 за Києвом). Детальніше про ситуацію у середмісті столиці Сполучених Штатів розповіла ведуча 24 Каналу з Вашингтона Адріана Кучер.

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Тисячі людей, прихильників Дональда Трампа, не зупиняє холод, зазначила Кучер. До слова, зараз у Вашингтоні стовпчики термометрів показують -8. Проте враховуючи надзвичайно високу вологість, надворі довгий час не погуляєш. Через цей аномальний холод саму церемонію та складання присяги перенесли в Капітолій, але трансляція відбуватиметься на стадіоні.

Уже тисячі людей збираються в черги. Деякі люди ще з самої ночі займали чергу для того, аби нині потрапити на головний стадіон Вашингтон на Capital One Arena, де показуватимуть трансляцію інавгурації Трампа,

– мовила ведуча 24 Каналу з Вашингтона.

Центральні вулиці Вашингтона сьогодні просто паралізовані, все перекрито, а всі вулиці заповнили люди, які відчайдушно бажають побачити свого лідера, процес складання присяги та всіх урочистостей.





