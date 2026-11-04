"Мы не можем воевать, как русские": Мусиенко о мобилизации и изменениях в армии

Инцидент в Петропавловской Борщаговке обострил вопрос о мобилизации и ответственности военных. Александр Мусиенко рассказал, какие изменения уже происходят в армии и нужна ли Украине военная полиция.

Инцидент в Петропавловской Борщаговке вновь обострил дискуссию о мобилизации, соблюдении прав человека и ответственности должностных лиц. Пока Национальная гвардия и правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия, возникает вопрос, как изменить подходы к комплектованию войск и предотвратить подобные конфликты.

Военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко в эфире 24 Канала объяснил, почему оценивать события в Киевской области следует после завершения расследований и какие изменения уже происходят в Силах обороны Украины. Он также рассказал об использовании роботизированных платформ вместо людей на опасных участках фронта и о перспективах создания военной полиции, реформирования военной юстиции.

Что должно измениться после инцидента в Борщаговке

После событий в Петропавловской Борщаговке Сергей Стерненко заявил о двух серьезных проблемах: отсутствии реформы мобилизации и опасности силовой эскалации внутри государства. Может ли этот инцидент стать толчком к реальным изменениям, а не только к очередным заявлениям?

Моя позиция заключается в том, что сначала нужно дождаться результатов расследований и проверок, которые уже объявлены. Только после установления всех обстоятельств можно будет объективно оценить то, что произошло.

Понятно, что такие ситуации вызывают сильные эмоции. Инцидент приобрел значительный общественный резонанс, к нему приковано внимание СМИ, правозащитников и представителей различных государственных органов.

Но мы должны помнить, что перед Украиной стоит главная задача – отражать российскую агрессию, защищать людей от ракетных и дронных атак, сохранять нашу государственность.

Сейчас проводится внутреннее расследование Национальной гвардии, обстоятельства проверяют правоохранительные органы. К этому процессу также привлечены представители института военного омбудсмена.

Необходимо установить, что стало первопричиной конфликта, как развивались события, кто принимал в них участие и как действовали все стороны.

Ведь сейчас существует много версий. Представители разных сторон могут по-разному видеть ситуацию, и это естественно для таких резонансных случаев.

Именно поэтому я бы воздержался от категоричных выводов. Не находясь непосредственно на месте и не располагая всеми фактами, очень легко дать оценку, которая впоследствии окажется неверной.

В то же время это не означает, что проблему нужно оставлять без внимания. Наоборот, расследование должно находиться под постоянным контролем, в частности со стороны СМИ, правозащитных организаций и соответствующих государственных институтов.

Важно, чтобы результаты проверок позволили не только установить ответственность за конкретные действия, но и понять, что необходимо изменить, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

Что касается более широких решений, то они, безусловно, необходимы. Но нужно понимать обстоятельства, в которых находится государство.

Скоро исполнится пять лет полномасштабной российской агрессии. Война влияет на общество, нарастает усталость, люди по-разному реагируют на сложные события и решения властей.

Найти простые, комфортные и одинаково приемлемые для всех решения в таких условиях чрезвычайно сложно.

Государство должно искать баланс, не допуская крайностей, которые могут вызвать общественные волнения. В то же время нельзя утратить управляемость процессов, от которых зависит обороноспособность страны.

Поэтому сейчас необходимо установить все обстоятельства событий в Петропавловской Борщаговке, дать оценку действиям причастных лиц, а уже после этого определять, какие конкретные изменения необходимы.

Как изменить мобилизацию и подходы к службе

Юрий Бутусов заявил, что в Украине не хватает системной работы над доверием к мобилизации и ответственностью командиров за военнослужащих с самого начала службы. Насколько проблемы коммуникации усугубляют недоверие общества и что государство может изменить уже сейчас?

Прежде всего я хотел бы понять, что именно подразумевается под понятием "системная коммуникация". Это довольно широкая формулировка, и каждый может вкладывать в нее собственное содержание.

Если говорить о конкретных решениях, то я не соглашусь с тем, что ничего не меняется. На самом деле сейчас делается очень многое, в частности для адаптации Вооруженных сил к современным условиям войны.

Нас ждут масштабные изменения в армии. Речь идет о пересмотре системы подготовки, более активном использовании беспилотников, роботизированных платформ различных типов и других технологических решений.

Это напрямую связано и с мобилизацией, и с тем, сколько людей необходимо привлекать к выполнению боевых задач.

Сейчас анализируется, сколько военнослужащих находится на определенных позициях, какие задачи они выполняют, какими средствами пользуются и насколько эффективна их работа.

Отдельный вопрос – ротации. Мы понимаем, что перемещение личного состава на передовой всегда сопряжено с опасностью, а для выполнения многих задач нужны люди.

Но нужно искать возможности снижать эти риски. В частности, определять, какие функции можно передать роботизированным платформам или беспилотным системам.

Например, способна ли роботизированная платформа обеспечивать удержание определенной позиции? Может ли она самостоятельно доставлять боеприпасы? Какие задачи можно выполнять с помощью дронов, а где все равно необходимо присутствие военнослужащих?

Изучаются различные решения – от подвоза боекомплекта до перезарядки, доставки грузов и выполнения отдельных инженерных задач.

Главная цель заключается в том, чтобы максимально сократить количество ситуаций, когда военный вынужден лично рисковать жизнью ради задачи, которую потенциально может выполнить техника.

Конечно, полностью заменить людей невозможно. Пехотинцы выполняют колоссальную работу, и их роль остается чрезвычайно важной.

Но мы должны менять соотношение между человеческим трудом и возможностями современных технологий.

Мы не можем воевать, как россияне, используя такие же подходы. Нам нужно переходить к асимметричным действиям, шире применять технологии и адаптировать новые методы непосредственно к условиям поля боя.

Это требует не только закупки оборудования, но и пересмотра нормативных документов, системы подготовки и управленческих решений.

Ведь многие действующие методики формировались в других условиях ведения боевых действий. Теперь необходимо учитывать возможности беспилотных систем, роботизированной техники и новых способов управления подразделениями.

Такие изменения постепенно происходят, хотя не все они одинаково заметны обществу.

Роботы берут на себя задачи штурмовиков

Хорошим примером новых подходов является операция "Вивальди", проведенная Силами обороны Украины.

Там использовались технологические решения, которые еще недавно не были привычными для боевых операций. В частности, речь шла о десантировании роботизированных платформ с помощью дронов.

Раньше отдельные задачи такого типа должны были выполнять штурмовики. А мы хорошо понимаем, насколько опасны такие операции и какой подготовки они требуют.

Теперь появляется возможность выполнять часть этой работы дистанционно. И это меняет не только сам процесс ведения боевых действий, но и роль военнослужащего.

Человек может выполнять задачи оператора беспилотника или роботизированной платформы, управлять техникой, обеспечивать работу соответствующих систем или участвовать в инженерных операциях.

Это также означает, что для разных военнослужащих могут быть предусмотрены разные функции в зависимости от их навыков, подготовки и возможностей.

И именно о таких изменениях нужно говорить с обществом.

Когда мы обсуждаем коммуникацию по поводу мобилизации, важно показывать не только общие призывы к службе. Люди должны видеть конкретные примеры того, как меняется армия, какие технологии используются и какую роль может выполнять военный.

Операция "Вивальди" – один из примеров, который можно демонстрировать. Думаю, в ближайшее время появится больше информации о подобных решениях и их практическом применении.

Это позволит лучше объяснять, как трансформируются боевые задачи, почему меняются требования к подготовке и какие новые специальности становятся востребованными в армии.

В то же время технологизация требует иной системы управления.

Мы уже видим, что в командование приходят люди с новыми подходами. Среди них есть молодые, но опытные военные, которые по-другому понимают применение пехоты, активнее работают с беспилотниками и используют возможности современной техники.

Показательны и принципы, обнародованные Михаилом Драпатым. Речь идет о большей свободе действий командиров, децентрализации управления и доверии к тем, кто непосредственно работает на местах.

Примеры успешных операций показывают, что такое доверие может приносить результат. Командир, понимающий ситуацию на своем участке, должен иметь возможность оперативно принимать решения.

Но свобода обязательно должна сочетаться с ответственностью.

Чрезвычайно важна нулевая терпимость к злоупотреблениям, проявлениям коррупции и другим нарушениям.

Это касается и кадровых решений. Сейчас происходят смены командиров, новые назначения, пересмотр отдельных управленческих подходов.

Учитываются также жалобы военнослужащих и информация о решениях, которые принимались ранее.

Поэтому нельзя утверждать, что армия остается неизменной и никаких реформ не происходит. Часть решений уже реализуется, хотя их результаты еще не всегда заметны широкой общественности.

Понятно, что такие изменения требуют времени. Но я надеюсь, что постепенно их влияние почувствуют все категории военнослужащих – солдаты, сержанты и офицеры.

Военная полиция и суды нуждаются в отдельной реформе

Юрий Бутусов и Виталий Портников поднимают вопрос об отсутствии полноценной военной юстиции. В то же время Дмитрий Лубинец сообщал, что по состоянию на октябрь 2026 года поступило более 6 тысяч жалоб на действия представителей ТЦК и СП – больше, чем за весь предыдущий год. Насколько критичным является отсутствие военной полиции, специализированного следствия и военных судов?

Я хорошо знаю историю этого вопроса, поскольку в свое время имел отношение к военно-правовой системе.

Прежде всего нужно помнить, что в Украине уже существовали и военные суды, и военные прокуратуры. Но в процессе реформирования системы правосудия было принято решение изменить эту модель.

Причем причины заключались не только во внутренних украинских проблемах. На соответствующие решения влияли также рекомендации и предостережения европейских партнеров в рамках интеграции Украины в Европейский Союз.

Главный вопрос касался независимости военных судов.

Существовали опасения, что такая система может быть недостаточно независимой от органов государственной власти. Ведь военные судьи имели соответствующие звания, а президент Украины был уполномочен их присваивать.

Это создавало дополнительные механизмы потенциального влияния на судебную систему.

Поэтому в ходе реформы было принято решение отказаться от военных судов в их прежнем виде.

В то же время не совсем правильно утверждать, что вместе с ними полностью исчезли все механизмы работы с военными правонарушениями.

Военные прокуратуры были реорганизованы, а соответствующие функции перешли к специализированным структурам в системе прокуратуры.

Прокуроры, осуществляющие процессуальное руководство по делам о военных уголовных правонарушениях, работают и сегодня.

Речь идет о преступлениях, предусмотренных соответствующими положениями Уголовного кодекса Украины. Поэтому определенная специализация в сфере военных правонарушений сохранилась.

Что касается военной полиции, то здесь вопрос, прежде всего, к украинскому парламенту.

Ранее уже разрабатывались соответствующие законопроекты. Они различались по содержанию и предусматривали различные модели будущей системы, в частности реформирование Военной службы правопорядка.

Но почему этот вопрос до сих пор не получил окончательного законодательного решения, я не могу объяснить.

Если смотреть на опыт стран НАТО, то специализированные механизмы военной юстиции действительно существуют.

Например, во Франции существует отдельное законодательное регулирование военной юстиции, которое учитывает специфику правоотношений в вооруженных силах.

У Украины сейчас большая армия, и она находится в условиях полномасштабной войны. Поэтому вопросы специализированного законодательства, ответственности военнослужащих и особенностей правосудия необходимо пересматривать с учетом этих обстоятельств.

Я думаю, что нам нужно продолжать совершенствовать военную юстицию. Возможно, стоит вернуться к законодательным инициативам по созданию военной полиции и более широкому реформированию этой сферы.

Но я не уверен, что само появление новой структуры автоматически решит все проблемы.

Можно создать военную полицию, изменить законодательство, ввести новые процедуры, но чрезвычайно важно, как именно эти инструменты будут работать на практике.

Поэтому необходимо оценивать не только возможность создания отдельного органа, но и его полномочия, механизмы контроля, независимость и способность реально обеспечивать соблюдение законодательства.

В то же время я не ставлю под сомнение необходимость совершенствования военной юстиции. Украина должна развивать эти механизмы с учетом нынешних потребностей войск и предыдущего опыта реформ.

Мусиенко об инциденте на Борщаговке: смотрите видео