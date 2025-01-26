Повреждение кабеля в Балтийском море: латвийские военные обнаружили судно, что могло это сделать

Национальные вооруженные силы Латвии идентифицировали судно, которое может быть причастно к повреждению подводного кабеля в Балтийском море. Речь идет о корабле Michalis san, которое направлялось в Россию.

После этого для проверки этого судна был направлен патрульный корабль. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Delfi.

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Как обнаружили судно, повредившее кабель в Балтийском море

Центр морских операций Латвии провел анализ движения судов в районе повреждения кабеля и обнаружил еще два судна, которые находились за пределами территориальных вод и эксклюзивной зоны Латвии.

Также НВС проинформировали о событии с повреждением кабеля в Балтийском море союзников по НАТО, включая Швецию. Также стране обмениваются информацией об инциденте.

После созванного главой латвийского правительства Эвикой Силиней совещания командующий морских сил страны Марис Поленцс сообщил журналистам, что в сотрудничестве с Латвийским государственным центром радио и телевидения с учетом участившихся инцидентов с кабелями в Балтийском море, уже ранее был разработан план действий в подобных ситуациях.

В море круглосуточно дежурит корабль морских сил, который после получения информации о повреждении кабеля был немедленно направлен для проверки судна Michalis san, находившегося в непосредственной близости к зоне инцидента.

Было установлено, что судно направлялось в Россию и ожидало разрешения от агента, чтобы продолжить путь. Согласно публично доступной информации, сухогруз Michalis san ходит под флагом Мальты.

В конце концов латвийская полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения подводного оптоволоконного кабеля в Балтийском море, что подтвердил глава Государственной полиции Армандс Рукс.

Уголовный процесс возбужден по двум статьям уголовного закона – умышленное уничтожение и повреждение имущества и умышленное уничтожение и повреждение электросети, сети электронной связи общего пользования. Рукс не исключил, что позже могут возникнуть дополнительные квалификации.

Сейчас полиция совместно с прокуратурой привлекла механизмы правового сотрудничества с иностранными партнерами по расследованию.

К слову, утром 26 января в Балтийском море был поврежден подводный оптоволоконный кабель Латвийского государственного центра радио и телевещания. По предварительным данным, есть основания полагать, что кабель получил значительные повреждения и это произошло из-за внешнего воздействия.