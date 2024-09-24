Мэр Острога извинился за пьяную драку и русские песни в День памяти защитников

Мэр Острога Юрий Ягодка извинился за российскую песню и конфликт с местной активисткой Людмилой Франковской, которая написала заявление в полицию из-за избиения.

Инцидент произошел 29 августа 2024 года – в День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Юрий Ягодка написал сообщение с извинениями 24 сентября.

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Ягодка извинился за инцидент

Мэр Острога написал, что он хорошо подумал об инциденте, который случился 29 августа и сделал выводы.

Так, моя вина в том, что говоря по простому – напился. Моя вина в том, что вел себя так, как не подобает городскому голове, не подобает публичному человеку и не подобает мужчине. Поэтому хочу обратиться к своим коллегам, депутатов, но прежде всего – к своим избирателям и всем жителям Острожской общины,

– написал Юрий Ягодка.

Он попросил прощения у всех, кто голосовал или не голосовал за него, у родных и друзей.

Мэр заявил, что некоторые местные политики требуют его отставки.

Однако вы и сами знаете закон. Дождитесь выборов и идите за властью к избирателям,

– написал Ягодка.

Он также сказал, что готов понести наказание, согласно закону Украины.

Что случилось 29 августа

Пресс-секретарь полиции Ровенской области Мария Юстицкая рассказала в комментарии журналистам ZAXID.NET, что 58-летняя местная активистка Людмила Франковская сообщила правоохранителям, что ее избил городской голова Юрий Ягодка. По словам активистки:

ориентировочно в 18:00 она проходила мимо местной библиотеки, где расположен Центр культуры и досуга, и услышала оттуда русскую музыку;

она зашла в помещение, чтобы сделать замечание, и обнаружила там нетрезвого, с ее слов, Юрия Ягодку.

После замечания и короткого разговора чиновник якобы отреагировал агрессивно и набросился на женщину с кулаками. Поэтому, потерпевшая написала заявление по факту нанесения ей телесных повреждений,

– рассказали в полиции.

По данным пресс-службы полиции, следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение. Если вину Юрия Ягодки докажут, то ему грозит до 850 гривен штрафа или исправительные работы.

Издание "О Ровно" написало, что по их источникам, Юрий Ягодка пел "Ой, цветет калина в поле у ручья". С ним якобы были заместительницы.