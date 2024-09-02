Об этом сообщил председатель Ровненского облсовета Андрей Карауш. Он пообещал создать новую команду в медицинском центре.

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Медиков уволили из-за недопустимого поведения

Карауш подписал распоряжение об увольнении директора учреждения. Вместе с ним заявления подали еще три его заместителя. По его словам, несмотря на смену руководства, учреждение продолжает работать в штатном режиме и продолжает оказывать помощь людям.

Исполнять обязанности руководителя будет заведующий абдоминального отделения центра Сергей Михайловский.

Директора и его заместителей уволили после того, как ривненская журналистка Ольга Подгородецкая опубликовала видео, на котором люди танцуют на столах и ведут хороводы вокруг них.

Журналистка рассказала, что на кадрах - врачи областного онкологического центра, находящихся в гостинично-ресторанном комплексе "София" на конференции на тему "Актуальные вопросы радиационной онкологии в Украине".

После публикации видео в социальных сетях поведение врачей центра вызвало осуждение, а местные власти пообещали внимательно изучить ситуацию. Председатель облсовета Андрей Карауш заявил, что видео с танцующими врачами,, его "неприятно удивило".

Конечно, у каждого свой этический порог, но откуда это, когда ежедневно мы оплакиваем наших Героев?

– написал он.

В медицинском учреждении сформируют новую команду, "которая будет работать по-другому и в соответствии с требованиями времени, адекватности, культуры".

Врачи танцуют на столах: смотреть видео