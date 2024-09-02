Про це повідомив голова Рівненської облради Андрій Карауш. Він пообіцяв створити нову команду у медичному центрі.

Дивіться також ЗМІ розповіли, коли Кудрицького можуть звільнити з посади голови Укренерго

Медиків звільнили через неприпустиму поведінку

Карауш підписав розпорядження про звільнення директора установи. Разом із ним заяви подали ще три його заступники. За його словами, незважаючи на зміну керівництва, установа продовжує працювати у штатному режимі та продовжує надавати допомогу людям.

Виконувати обов'язки керівника буде завідувач абдомінального відділення центру Сергій Михайловський.

Директора та його заступників звільнили після того, як рівненська журналістка Ольга Підгородецька опублікувала відео, на якому люди танцюють на столах та ведуть хороводи навколо них.

Журналістка розповіла, що на кадрах – лікарі обласного онкологічного центру, що перебувають у готельно-ресторанному комплексі "Софія" на конференції на тему "Актуальні питання радіаційної онкології в Україні".

Після публікації відео в соціальних мережах поведінка лікарів центру викликала засудження, а місцева влада пообіцяла уважно вивчити ситуацію. Голова облради Андрій Карауш заявив, що відео з лікарями, що танцюють, його "неприємно здивувало".

Звісно, у кожного свій етичний поріг, але звідки це, коли щодня ми оплакуємо наших Героїв?

– написав він.

У медичному закладі сформують нову команду, "яка буде працювати по-іншому й відповідно до вимог часу, адекватності, культури".

Лікарі танцюють на столах: дивитися відео