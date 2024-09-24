Інцидент трапився 29 серпня 2024 року – у День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Юрій Ягодка написав допис з вибаченнями 24 вересня.

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Ягодка перепросив через інцидент

Мер Острога написав, що він добре подумав про інцидент, який трапився 29 серпня та зробив висновки.

Так, моя провина в тому, що кажучи по простому – напився. Моя провина в тому, що поводився так, як не личить міському голові, не личить публічній людині та не личить чоловіку. Тому хочу звернутись до своїх колег, депутатів, але найперше – до своїх виборців і всіх жителів Острозької громади,

– написав Юрій Ягодка.

Він попросив вибачення у всіх, хто голосував чи не голосував за нього, у рідних та друзів.

Мер заявив, що деякі місцеві політики вимагають його відставки.

Однак ви й самі знаєте закон. Дочекайтесь виборів і йдіть по владу до виборців,

– написав Ягодка.

Він також сказав, що готовий понести покарання, згідно з законом України.

Що трапилось 29 серпня

Речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька розповіла у коментарі журналістам ZAXID.NET, що 58-річна місцева активістка Людмила Франковська повідомила правоохоронцям, що її побив міський голова Юрій Ягодка. За словами активістки:

орієнтовно о 18:00 вона проходила повз місцеву бібліотеку, де розташований Центр культури та дозвілля, й почула звідти російську музику;

вона зайшла у приміщення, щоб зробити зауваження, і виявила там нетверезого, з її слів, Юрія Ягодку.

Після зауваження і короткої розмови чиновник нібито відреагував агресивно і накинувся на жінку з кулаками. Відтак, потерпіла написала заяву за фактом завдання їй тілесних ушкоджень,

– розповіли у поліції.

За даними пресслужби поліції, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 125 кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження. Якщо провину Юрія Ягодки доведуть, то йому загрожує до 850 гривень штрафу або виправні роботи.

Видання "Про Рівне" написало, що за їхніми джерелами, Юрій Ягодка співав "Ой, цвєтєт каліна в поле у ручья". З ним нібито були заступниці.