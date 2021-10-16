Инцидент с военными кораблями: США обвинили Россию во лжи

Москва обвинила Вашингтон в попытке вторжения в российские территориальные воды в Японском море. США в ответ заявили, что эта информация не соответствует действительности.

О том, что американский эсминец Chafee 15 октября якобы попытался нарушить российскую границу в море, ранее заявило Минобороны России.

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США обвинили Россию во лжи

В Соединенных Штатах обвинения российского оборонного ведомства назвали ложными. По информации Тихоокеанского флота, эсминец готовился к воздушным операциям в международных водах.

Заявление Министерства обороны России относительно взаимодействия между кораблями обеих стран является неправдивым,

– говорится в сообщении.

Кроме того, США отметили, что взаимодействие между двумя кораблями было профессиональным и безопасным. А также добавили, что и в дальнейшем будут действовать в районах, где это разрешено международным правом.

Детали заявления Москвы относительно корабля США