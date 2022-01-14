В Индии поезд сошел с рельсов: есть жертвы и пострадавшие

14 января 2022 , 11:16
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Источник:

AP news

В штате Западная Бенгалия в Индии с рельсов сошел пассажирский поезд. В результате катастрофы погибли по меньшей мере 9 человек, около 50 человек получили травмы.

С рельсов сошли сразу 12 вагонов поезда. Всю ночь спасатели вытаскивали пассажиров из металлической ловушки, во время этого они обнаружили и тела погибших.

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Три вагона перевернулись

Три вагона поезда перевернулись полностью. В министерстве железной дороги Индии проинформировали о, по меньшей мере 45 пострадавших. Всех доставили в больницу.

В ведомстве говорят, что спасательные работы уже были завершены. Пути расчистили и готовы восстановить железнодорожное сообщение в регионе.

Причина аварии – неизвестна

Официально причину аварии пока не сообщили, сейчас проводятся расследования. В правительстве пообещали финансовую компенсацию всем семьям погибших и пострадавших.

Смотрите видео с места аварии поезда в Индии:

Что известно об авариях на железной дороге в Индии:

  • Железнодорожная сеть в Индии – огромная, но очень устаревшая.
  • Каждый день обслуживают 9 тысяч пассажирских поездов.
  • Ежедневно железной дорогой пользуются 23 миллиона пассажиров.
  • В 2016 году в катастрофе на железной дороге погибли 127 человек – тогда 14 вагонов сошли с рельсов.
Автор: Ірина Пундор