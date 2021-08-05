В Индии священник изнасиловал, убил и кремировал 9-летнюю девочку на глазах у родителей

В Индии священник и трое других мужчин изнасиловали, убили и силой кремировали 9-летнюю девочку. Из-за жуткого инцидента в стране вспыхнули масштабные протесты.

Ребенок был из бедной семьи нищих и проживал в селе Нангал, близ Дели. Она происходила из далитов (исторически представителей одной из самых угнетенных каст).

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Отец 1 августа отправил девочку за водой из охладителя в Суздальском крематории. Мать забеспокоилась, когда ребенок не вернулся домой, та пошла на поиски и обнаружила бездыханное тело дочери.

Когда она не вернулась в течение часа, я пошла ее искать. Я нашла ее в крематории. Она лежала на земле. Ее губы были синими, под носом была кровь, у нее были синяки на руках, а ее одежда была мокрая,

– рассказала женщина.

Местный священник и еще трое мужчин заявили, что девушку ударило током, когда она набирала воду, и настояли на скорой кремации. Мать отметила, что злоумышленник давил на нее и отговаривал звонить в полицию.

"Он сказал, что если вы позвоните полиции, будет длительная судебная тяжба, моя дочь будет доставлена в больницу, где полиция и врачи вынут ее органы и продадут их", – сообщила женщина.

Девочку силой кремировали

Затем священник начал кремацию, которая предполагает сжигание тела, а семью заставили сидеть на расстоянии. Родные протестовали против, привлекая еще нескольких жителей села, которые потушили огонь.

Как пишет издание Newslaundry, в результате от девочки остались только ноги, часть кожи головы и часть бедра. Это все, что жители смогли извлечь, когда тушили пламя.

Родители утверждают, что четыре работника крематория изнасиловали и убили их дочь, мужчин задержали. Полицейские будут проверять доказательства, врачи пояснили, что из-за сожжения тела невозможно установить причины смерти.

Граждане вышли на протесты

Около 200 жителей села начали блокировать дороги и протестовать, призывая привлечь к ответственности убийц ребенка.

Главный министр Дели Арвинд Кейривал посетил семью после обвинения в молчании относительно предполагаемого преступления.

Он объявил о компенсации в размере 1 миллиона рупий (13 478 долларов США) для семьи и распорядился провести судебное разбирательство.

Далиты, которые принадлежат к низшей индуистской кастовой иерархии, являются особо уязвимыми к таким преступлениям и страдают от дискриминации и гендерного унижения со стороны верхних каст и власти.