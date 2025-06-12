Пилот самолета, который разбился в Индии, подал сигнал диспетчеру за мгновение до катастрофы

В Индии разбился пассажирский самолет с более 240 людьми на борту. Пилот подал сигнал Mayday в диспетчерскую в последние секунды перед аварией.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на News18.

Смотрите также В Индии разбился самолет с более 240 людьми на борту: все, что известно о жуткой авиакатастрофе

Авиакатастрофа в Ахмедабаде

Местные СМИ сообщили, что самолет AI171 авиакомпании Air India, который летел рейсом Ахмедабад – Лондон, разбился вблизи аэропорта во время взлета 12 июня.

Стало известно, что за мгновение до катастрофы пилот подал сигнал бедствия (Mayday) в авиадиспетчерскую службу.

Как произошла авиакатастрофа в Индии: смотрите видео момента трагедии

Самолет упал прямо на жилой район недалеко от аэропорта. Вероятно, он разбился на крыше больницы.

Сейчас подтверждена гибель по меньшей мере 110 человек в результате аварии. На месте падения самолета работают экстренные службы, местные жители помогают спасателям.