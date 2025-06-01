Самолет в Индии упал прямо на жилой район недалеко от аэропорта

В Индии 12 июня разбился пассажирский самолет с более 240 людьми на борту. Самолет упал прямо на жилой район.

Неподалеку от места аварии находится аэропорт, куда, вероятно хотел сесть самолет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-каналы.

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В Индии самолет упал на жилой район

В Индии разбился пассажирский самолет, он упал прямо на жилой район недалеко от аэропорта. На борту было более 240 человек.

В Air India подтвердили катастрофу. Самолет Boeing 787-8 Dreamliner выполнял рейс Ахмабад-Лондон.

В сети распространяются видео с места авиакатастрофы и даже видео самого момента аварии.

Момент падения самолета в Индии: смотрите видео

Самолет в Индии упал прямо на жилой район: смотрите видео

Место крушения самолета Boeing 787-8 Dreamliner в Индии: смотрите видео

"Сейчас мы выясняем детали и поделимся дальнейшими обновлениями как можно скорее на нашем веб-сайте и на нашем X", – отметили в Air India.