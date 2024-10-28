Ведь агрессия россиян против Украины направлена на захват наших территорий и геноцид украинцев. Это 24 Каналу отметил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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"Здесь не какая-то спорная территория, не конфликт, который построен на взаимных претензиях и так далее. Есть классическая агрессия имперского типа. Россия пришла в другую страну, причем в юридически оформленную другую страну, где нет каких-то границ, которые надо было бы передвигать в одну или другую сторону и так далее. Она пришла именно для того, чтобы захватить определенные территории, ресурсы, убить большое количество людей, гражданского населения прежде всего", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что Индия – большая страна с сильными возможностями, поэтому премьер Нарендра Моди может влиять на завершение войны. По его словам, блокирование российской экономики, дешевых энергоресурсов, оборонно-промышленного комплекса России приведет к снижению способности Кремля вести войну.

Влияние Индии

Михаил Подоляк отметил, что нейтралитет относительно войны России против Украины – это странная конструкция. Потому что определенные страны делают вид, что не понимают факта агрессии, а одновременно активно сотрудничают с Россией, хоть и не делают заявлений в поддержку страны-агрессора, не передают ей оружие и так далее.

Однако эти страны позволяют Владимиру Путину получать определенные доходы, даже несмотря на санкции. В частности, говорится об Индии, Китае, Бразилии и так далее.

Именно через Индию Россия сегодня активно получает доходность, с помощью которой финансирует эту войну. Но если Индия, другие страны будут немножко меньше, мягко говоря, сотрудничать с Россией, тогда цена войны существенно возрастет для России, у нее будут дефициты не только ресурсные, которые они компенсируют с помощью Ирана и Северной Кореи, но и финансовые,

– объяснил чиновник.

Таким образом Россия будет не в состоянии держать такую же интенсивность войны, как сегодня. Поэтому в этом заключается проблема условного нейтралитета стран, которые позволяют Путину активно получать с глобальных рынков большое количество доходов.