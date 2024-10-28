Адже агресія росіян проти України спрямована на захоплення наших територій та геноцид українців. Це 24 Каналу зауважив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

До теми "Має величезний вплив": Зеленський вважає, що Індія може допомогти завершити війну

"Тут не якась спірна територія, не конфлікт, який побудований на взаємних претензіях і так далі. Є класична агресія імперського типу. Росія прийшла в іншу країну, причому в юридично оформлену іншу країну, де немає якихось кордонів, які треба було б пересовувати в один чи інший бік і так далі. Вона прийшла саме для того, щоб захопити певні території, ресурси, вбити велику кількість людей, цивільного населення насамперед", – підкреслив він.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський заявив, що Індія – велика країна з сильними можливостями, тому прем'єр Нарендра Моді може впливати на завершення війни. За його словами, блокування російської економіки, дешевих енергоресурсів, оборонно-промислового комплексу Росії призведе до зниження спроможності Кремля вести війну.

Вплив Індії

Михайло Подоляк зазначив, що нейтралітет щодо війни Росії проти України – це дивна конструкція. Тому що певні країни вдають, що не розуміють факту агресії, а водночас активно співпрацюють з Росією, хоч і не роблять заяв на підтримку країни-агресорки, не передають їй зброю і так далі.

Однак ці країни дозволяють Владіміру Путіну отримувати певні доходи, навіть попри санкції. Зокрема, мовиться про Індію, Китай, Бразилію і так далі.

Саме через Індію Росія сьогодні активно отримує дохідність, за допомогою якої фінансує цю війну. Але якщо Індія, інші країни будуть трошки менше, м'яко кажучи, співпрацювати з Росією, тоді ціна війни суттєво зросте для Росії, у неї будуть дефіцити не тільки ресурсні, які вони компенсують за допомогою Ірану і Північної Кореї, а й фінансові,

– пояснив посадовець.

У такий спосіб Росія буде неспроможною тримати таку ж інтенсивність війни, як сьогодні. Тому у цьому полягає проблема умовного нейтралітету країн, які дозволяють Путіну активно отримувати з глобальних ринків велику кількість доходів.