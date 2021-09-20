Индия планирует открыть границы для туристов: какие даты называют

20 сентября 2021 , 08:17
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Источник:

The Hindu

Индия планирует открыть границы для туристов уже в ближайшее время. Соответствующее решение планируют принять ориентировочно в течение 10 дней.

Сейчас продолжаются переговоры между работниками МВД страны и заинтересованными сторонами. Выясняют даты и условия относительно въезда туристов.

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Индия планирует открыть границы для туристов

Руководители МВД Индии обсуждают со всеми заинтересованными сторонами вероятную дату и условия открытия страны для иностранных туристов.

Первым 5 тысячам туристов могут вручить бесплатные визы в попытке возродить секторы туризма, гостеприимства и авиации, которые пострадали от пандемии COVID-19 с марта 2020 года, когда было объявлено о национальном локдауне,
– говорится в сообщении.

Более того, чиновники ожидают, что такие бесплатные визы будут стимулировать туризм.

Кратко о ситуации с коронавирусом в Индии

  • По состоянию на 18 сентября, в стране установили национальный рекорд по вакцинации против коронавируса – за сутки в Индии привили 22 миллиона человек. Рекорд посвятили 71-летию главы правительства Нарендры Моди.
  • Перед этим, в конце августа, в стране возросло количество заболевших. Вспышку зафиксировали в южном штате Керала после проведения фестиваля с участием нескольких тысяч человек.
  • До конца 2021 года в стране планируют привить от COVID-19 более 1,1 миллиарда человек. Ежесуточно количество прививок колеблется в среднем от 5 до 8 миллионов.
Автор: Діана Квасневська