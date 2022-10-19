Это связано с текущей ситуацией в стране на фоне войны с Россией. Об этом сообщили в посольстве Индии в Киеве.

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Индия попросила своих граждан покинуть Украину

В частности, это касается студентов и других граждан, которые находятся в стране с несущественными целями.

В посольстве отметили, что, "учитывая ухудшение ситуации с безопасностью и недавнюю эскалацию боевых действий, гражданам Индии рекомендовано не ездить в Украину".

Гражданам Индии, в частности студентам, которые находятся в Украине, рекомендовано покинуть Украину как можно скорее,
– отметили в ведомстве.


Обращение посольства Индии в Киеве / India in Ukraine

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