Це пов’язано з поточною ситуацією в країні на тлі війни з Росією. Про це повідомили у посольстві Індії в Києві.

До теми Китай несподівано закликав усіх своїх громадян негайно виїхати з України

Індія попросила своїх громадян покинути Україну

Зокрема це стосується студентів та інших громадян, які перебувають у країні з несуттєвими цілями.

У посольстві зазначили, що, "зважаючи на погіршення ситуації з безпекою та нещодавню ескалацію бойових дій, громадянам Індії рекомендовано не їздити в Україну".

Громадянам Індії, зокрема студентам, які перебувають в Україні, рекомендовано покинути Україну якнайшвидше,

– наголосили у відомстві.



Звернення посольства Індії в Києві / India in Ukraine

Які ще країни закликали покинути Україну

Єгипет також закликав своїх громадян покинути територію України через безпекову ескалацію. Крім того, тамтешнє МЗС закликало утриматися від поїздок на територію нашої держави.

Також МЗС Китаю раптово закликало своїх громадян негайно покинути територію України. Причиною назвали безпекову ситуацію в нашій державі.

Крім того, через масові обстріли українських міст 10 жовтня США закликали американців покинути Україну. Там заявили, що удари Росії становлять загрозу цивільному населенню.

До речі, на тлі обстрілів окупантів посольства США та країн ЄС не планують покидати Київ. Зокрема на це не вплинуло навіть те, що 10 жовтня російські загарбники пошкодили будівлю німецького консульства.

Варте уваги – МЗС заявило, що жодне посольство не повідомляло про наміри залишити Україну: дивіться відео