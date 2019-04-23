Индия и США попытались предупредить Шри-Ланку о терактах

Кровавых терактов в Шри-Ланке можно было избежать. Стало известно, что разведывательные спецслужбы Соединенных Штатов Америки и Индии предупреждали правительство Шри-Ланки о подготовке терактов в отелях и туристических местах.

Об этом сообщил министр здравоохранения и по совместительству представитель правительства страны Раджита Сенаратне, сообщает CNN.

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Отмечается, что 4 апреля по линии спецслужб поступило первое предупреждение. А через пять дней силовому блоку правительства была продемонстрирована подробная доклад, в котором фигурировали не только названия экстремистской группировки, но и конкретные имена подозреваемых.

По словам Сенаратне, а также источников в полиции, 11 апреля еще одно предупреждение, подписанное заместителем генерального инспектора полиции Приялалом Диссанаяке, было широко распространено среди ряда служб безопасности и некоторых правительственных министерств.

В этой записке, с копией которой удалось ознакомиться телеканала, излагалась угроза и снова находился список подозреваемых.

Иностранные спецслужбы еще несколько раз повторяли свои предупреждения. В частности, последнее было сделано за десять минут до первого взрыва в Коломбо в воскресенье.

Что произошло в Шри-Ланке?

21 апреля в трех церквях и четырех отелях прогремели взрывы. По меньшей мере 290 человек погибли в результате серии терактов. Кроме того, известно об около 500 пострадавших.

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за эти теракты. В то же время руководитель полиции Шри-Ланки информировал руководство 10 дней назад о том, что террористы-смертники планируют атаки на "выдающиеся церкви". Эту информацию он получил от иностранных разведок.

Как отмечают в полиции, взрывы были организованы террористами-самоубийцами. Правоохранители задержали 24 человека, подозреваемых в причастности к взрывам. Подробностей о личности задержанных и об их принадлежности к каким-то радикальных группировок пока нет.

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