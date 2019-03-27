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      Индия стала четвертой в мире страной, способной уничтожать объекты в космосе

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      Индия сбила в космосе спутник
      Индия сбила в космосе спутник / Иллюстративное фото

      Индия испытала ракеты, способные достигать объектов на низкой околоземной орбите. Запуск был успешным – индийская ракета уничтожила спутник.

      Об этом сообщил в среду, 27 марта, премьер-министр Индии Нарендра Моди, пишет индийское издание Aninews.

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      В обращении к нации глава правительства заявил, что отныне Индия вошла в число "элитных космических сверхдержав" рядом с США, Россией и Китаем.

      Моді
      Премьер-министр Индии Нарендра Моди тоже чувствует приближение выборов

      Все индийские телеканалы транслировали обращение Моди к нации. Он рассказал, что ракеты, способные сбивать вражеские спутники, являются собственной индийской разработкой. При этом Индия не создала их для агрессии против кого-то, а только для развития способов самозащиты.

      Индия может защищать себя на земле, на воде, в воздухе, а теперь и в космосе. Но мы против гонки вооружений и не нарушаем никаких международных соглашений,
      – подчеркнул Моди.

      К слову, начали разработку такого оружия в Индии еще в 2010 году. Разработанная система противоспутниковой обороны (A-SAT) получила название "Миссия Шакти". Из-за государственной и военной тайны, подробностей, конечно, не сообщали.

      Почему спутник сбили именно сейчас?Отношения Пакистана и Индии обострились, в феврале и в начале марта 2019 года были столкновения между военными, сбитые самолеты, международный скандал. Между этими странами отношения напряжены уже полвека из-за спорных территорий в основном Кашмира, которые контролирует Индия, но живет там много пакистанцев-мусульман. Тем временем в Индии готовятся к выборам в парламент, а действующий премьер представляет руководящую "Народную партию". А чтобы удержать власть и поднимать рейтинги – нужны победы.

      blog_ava
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      Теги: Оружие Индия
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