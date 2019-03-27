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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Індія стала четвертою у світі країною, здатною знищувати об'єкти в космосі

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      Індія збила у космосі супутник
      Індія збила у космосі супутник / Ілюстративне фото

      Індія випробувала ракети, спроможні досягати об'єктів на низькій навколоземній орбіті. Запуск був успішним – індійська ракета знищила супутник.

      Про це повідомив в середу, 27 березня, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, пише індійське видання Aninews

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      У зверненні до нації керівник уряду заявив, що відтепер Індія увійшла в число "елітних космічних наддержав" поруч зі США, Росією та Китаєм.

      Моді
      Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді теж відчуває наближення виборів

      Усі індійські телеканали транслювали звернення Моді до нації. Він розповів, що ракети, здатні збивати ворожі супутники, є власною індійською розробкою. При цьому Індія не створила їх для агресії проти когось, а лише для розвитку способів самозахисту.

      Індія може захищати себе на землі, на воді, у повітрі, а тепер і в космосі. Але ми проти гонки озброєнь і не порушуємо жодних міжнародних угод,
      – наголосив Моді.

      До слова, почали розробку такої зброї в Індії ще у 2010 році. Розроблена система протисупутникової оборони (A-SAT) отримала назву "Місія Шакті". Через державну і військову таємницю, подробиць, звісно, не повідомляли.

      Чому супутник збили саме зараз? Відносини Пакистану та Індії загострилися, у лютому та на початку березня 2019 роки були сутички між військовими, збиті літаки, міжнародний скандал. Між цими країнами стосунки напружені вже півстоліття через спірні території здебільшого Кашміру, які контролює Індія, але мешкає там багато пакистанців-мусульман. Тим часом в Індії готуються до виборів до парламенту, а чинний прем'єр представляє керівну "Народну партію". А щоб втримати владу та піднімати рейтинги – потрібні перемоги.

      blog_ava
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      Теги: Індія Зброя
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