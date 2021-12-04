В Индонезии активизировался вулкан: люди в панике бегут

В Индонезии 4 декабря проснулся вулкан Семеру, расположенный на острове Ява. Он изверг огромный шлейф пепла и очень напугал людей.

Шлейф пепла от вулкана укрыл соседние деревни. В пострадавшие районы направили бригады спасателей.

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Какая сейчас ситуация на острове Ява

Усиление активности вулкана зарегистрировали примерно в 15:20 по местному времени (10:20 по киевскому времени). Власти призвали граждан, живущих неподалеку от подножия вулкана, эвакуироваться.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как жители спешно покидают свои дома и бегут с острова. Позади них поднимается гигантское облако пепла.

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Люди спешно покидают свои дома: смотрите видео

Мониторинговый орган выдал авиакомпаниям предупреждение об опасном облаке, которое поднимается до 15 тысяч метров.

Вулканический пепел опасен для самолетов, ведь во время попадания в двигатели он может вызвать неисправность.

Тем временем Консультативный центр по вулканическому пеплу (VAAC) в Дарвине (Австралия) информирует, что облако вулканического пепла, вероятно, отделилось от верхушки и дрейфует на юго-запад.

Что известно о вулкане Семеру

Это самая высокая вершина на острове Ява, которая возвышается на 3676 метров над уровнем моря. Последний раз вулкан извергался год назад, Это самая высокая вершина на острове Ява, которая возвышается на 3676 метров над уровнем моря. Последний раз вулкан извергался год назад, в январе 2021 года.

В начале декабря 2020 года тоже происходило извержение вулкана Семеру. Тогда он выбросил горячий пепел на 3 тысячи метров. Это вызвало панику среди жителей села. С мая статус предупреждения по Семеру определили на 3 уровне опасности.