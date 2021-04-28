Судно в Индонезии, вероятно, затонуло из-за подводного явления. В частности, "внутренняя одиночная волна" могла сбить субмарину за секунды.

Разница в плотности вод возле Бали и в соседнем проливе Ломбок, возможно, и вызвала такую мощную волну. Об этом заявили в Военно-морских силах Индонезии.

Кстати Президент Индонезии подтвердил, что субмарина возле Бали затонула, а люди на ней – погибли

Подробнее о версии

Командир штаба ВМС заявил, что наличие волны вокруг местоположения подводной лодки подтверждается на снимках спутника.

Они ничего не могли сделать, не успели что-то сделать...если бы подводный корабль был сбит такой волной. Он, скорее всего, наклонился, заставив всех членов экипажа скатиться,

– отметил командир.

Кстати, при больших амплитудах, которые вызывают мощные течения, внутренние одиночные волны основная опасность для морской техники и навигации подводных лодок.

Рассматривают ли другие версии

Несмотря на то, что дальнейшее расследование будут проводить, больше всего склоняются именно к этой версии. Другие вероятные причины исключают. В частности, устаревшую технику, человеческие ошибки, а также слухи, что в субмарину стреляло иностранное судно.

Что известно о затонувшей лодке