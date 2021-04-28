Индонезийская лодка могла затонуть из-за мощной подводной волны
Судно в Индонезии, вероятно, затонуло из-за подводного явления. В частности, "внутренняя одиночная волна" могла сбить субмарину за секунды.
Источник:nikkei Asia
Разница в плотности вод возле Бали и в соседнем проливе Ломбок, возможно, и вызвала такую мощную волну. Об этом заявили в Военно-морских силах Индонезии.
Кстати Президент Индонезии подтвердил, что субмарина возле Бали затонула, а люди на ней – погибли
Подробнее о версии
Командир штаба ВМС заявил, что наличие волны вокруг местоположения подводной лодки подтверждается на снимках спутника.
Они ничего не могли сделать, не успели что-то сделать...если бы подводный корабль был сбит такой волной. Он, скорее всего, наклонился, заставив всех членов экипажа скатиться,
– отметил командир.
Кстати, при больших амплитудах, которые вызывают мощные течения, внутренние одиночные волны основная опасность для морской техники и навигации подводных лодок.
Рассматривают ли другие версии
Несмотря на то, что дальнейшее расследование будут проводить, больше всего склоняются именно к этой версии. Другие вероятные причины исключают. В частности, устаревшую технику, человеческие ошибки, а также слухи, что в субмарину стреляло иностранное судно.
Что известно о затонувшей лодке
- Подводная лодка возле Бали пропала 21 апреля. Запаса кислорода там должно было хватить до утра 24 апреля.
- На борту находилось 53 человека. Субмарина осуществляла учебное торпедирование в открытом море.
- К поисковой операции привлекли 21 судно, 5 самолетов и 2 подводные лодки. В частности – из США прислали на помощь разведывательный самолет P-8 Poseidon.
- Однако 24 апреля нашли обломки лодки. К сожалению, никто не выжил.
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