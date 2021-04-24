В Индонезии нашли обломки пропавшей накануне субмарины KRI Nanggala 402. Их обнаружили в водах возле острова Бали.

Это подтверждает опасения, что судно затонуло и треснуло. Такое заявление 24 апреля сделал начальник штаба военно-морского флота страны, адмирал Юдо Маргоно.

Читайте также 180-метровое грузовое судно село на мель под Стамбулом

По его словам, нашли несколько предметов из KRI Nanggala 402, в частности – часть выпрямителя торпеды и бутылку с маслом, которую, вероятно, использовали для смазки перископа.

Имея достоверные доказательства, мы обнаружили, вероятно, что с подводной лодки, переходим от фазы "лодка исчезла" к фазе "лодка утонула",

– отметил Маргоно.

Как пишет The New York Times, Nanggala-402 была построена так, чтобы выдерживать давление на глубине до 500 метров. Зато обломки обнаружили на глубине около 850 метров.

"Это значительно ниже того, что называется "глубиной разрушения". Даже стальной корпус подводной лодки почти наверняка сломался бы там от давления", – отметили в издании.

Исчезновение KRI Nanggala-402: что известно

Подводная лодка KRI Nanggala-402 бесследно исчезла в среду, 21 апреля. Ранее официальные лица заявляли, что запаса кислорода там хватит до утра 24 апреля.

На борту этой подводной лодки находилось 53 человека. Субмарина осуществляла учебное торпедирование в открытом море.

После ее исчезновения в нескольких местах обнаружили нефтяные пятна. Предполагали, что экипаж мог слить топливо с надеждой подняться на поверхность.

К поисковой операции привлекли 21 судно, 5 самолетов и 2 подводные лодки. В частности – из США прислали в помощь разведывательный самолет P-8 Poseidon.

Субмарина исчезла возле берегов Бали: карта