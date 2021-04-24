В Індонезії знайшли уламки зниклої напередодні субмарини KRI Nanggala 402. Їх виявили у водах біля острова Балі.

Це підтверджує побоювання, що судно затонуло і тріснуло. Таку заяву 24 квітня зробив начальник штабу військово-морського флоту країни, адмірал Юдо Маргоно.

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За його словами, знайшли кілька предметів з KRI Nanggala 402, зокрема – частину випрямляча торпеди та пляшку з мастилом, яку, ймовірно, використовували для змащення перископа.

Маючи достовірні докази, які ми виявили, ймовірно, з підводного човна, переходимо від фази "човен зник" до фази "човен втонув",

– зазначив Маргоно.

Як пише The New York Times, Nanggala-402 була побудована так, щоб витримувати тиск на глибині до 500 метрів. Натомість уламки виявили на глибині близько 850 метрів.

"Це значно нижче того, що називається "глибиною руйнування". Навіть сталевий корпус підводного човна майже напевно зламався б там від тиску", – зазначили у виданні.

Зникнення KRI Nanggala-402: що відомо

Підводний човен безслідно зник у середу, 21 квітня. Раніше офіційні особи заявляли, що запасу кисню там вистачить до ранку 24 квітня.

На борту цього підводного човна перебувало 53 людини. Субмарина здійснювала навчальне торпедування у відкритому морі.

Після її зникнення в декількох місцях виявили нафтові плями. Припускали, що екіпаж міг злити паливо з надією піднятись на поверхню.

До пошукової операції залучили 21 судно, 5 літаків і 2 підводні човни. Зокрема – зі США прислали на допомогу розвідувальний літак P-8 Poseidon.

Субмарина зникла біля берегів Балі: карта