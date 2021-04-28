Судно в Індонезії, ймовірно, затонуло через підводне явище. Зокрема, "внутрішня одиночна хвиля" могла збити субмарину за секунди.

Різниця в щільності вод біля Балі та в сусідній протоці Ломбок, можливо, й спричинила таку потужну хвилю. Про це заявили у Військово-морських силах Індонезії.

До речі Президент Індонезії підтвердив, що субмарина біля Балі затонула, а люди на ній – загинули

Детальніше про версію

Командир штабу ВМС заявив, що наявність хвилі навколо місця розташування підводного човна підтверджується на знімках супутника.

Вони нічого не могли зробити, не встигли щось зробити...якби підводний корабель був збитий такою хвилею. Він, швидше за все, нахилився, змусивши всіх членів екіпажу скотитися,

– зазначив командир.

До речі, при великих амплітудах, які спричиняють потужні течії, внутрішні поодинокі хвилі є основною небезпекою для морської техніки та навігації підводних човнів.

Чи розглядають інші версії

Попри те, що подальше розслідування будуть проводити, найбільше схиляються саме до цієї версії. Інші ймовірні причини відкидають. Зокрема, застарілу техніку, людські помилки, а також чутки, що в субмарину стріляло іноземне судно.

Що відомо про затонулий човен