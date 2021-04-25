Глава Індонезії Джоко Відодо офіційно повідомив, що військовий підводний човен KRI Nanggala-402 затонув поблизу Балі. Президент висловив співчуття сім'ям 53 людей, які загинули у результаті трагедії.

Аварія субмарини трапилася ще 21 квітня, тому зникла надія на те, що можуть бути вцілілі.

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Відодо визнав аварію субмарини та висловив співчуття

Президент Індонезії Джоко Відодо підтвердив, що підводний човен KRI Nanggala 402 затонув, а всіх 53 членів екіпажу вважають загиблими.

Армія та флот змінили статус підводного човна KRI Nanggala 402 з того, що втратив зв'язок, на затонуле,

– зазначив президент.

Він також висловив свої співчуття родинам загиблих в результаті інциденту з підводним човном. "Усі ми, індонезійці, висловлюємо глибокий смуток з приводу цієї трагедії, особливо родинам екіпажу підводного човна", – наголосив Відодо.

Підводний човен знайшли

Окрім того, рятувальникам вдалося знайти зниклу затонулу субмарину. Зображення підводних безпілотників показали уламки на дні моря.

Зникнення KRI Nanggala-402: основне

Військовий підводний човен Індонезії безслідно зник 21 квітня.

Раніше офіційні особи заявляли, що запасу кисню там вистачить до ранку 24 квітня.

На борту цього підводного човна перебували 53 людини. Субмарина здійснювала навчальне торпедування у відкритому морі.

Після її зникнення в декількох місцях виявили нафтові плями. Припускали, що екіпаж міг злити паливо, сподіваючись піднятись на поверхню.

Субмарина зникла біля берегів Балі: карта