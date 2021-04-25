Президент Індонезії підтвердив, що субмарина біля Балі затонула, а люди на ній – загинули
Глава Індонезії Джоко Відодо офіційно повідомив, що військовий підводний човен KRI Nanggala-402 затонув поблизу Балі. Президент висловив співчуття сім'ям 53 людей, які загинули у результаті трагедії.
Джерело:DW
Аварія субмарини трапилася ще 21 квітня, тому зникла надія на те, що можуть бути вцілілі.
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Відодо визнав аварію субмарини та висловив співчуття
Президент Індонезії Джоко Відодо підтвердив, що підводний човен KRI Nanggala 402 затонув, а всіх 53 членів екіпажу вважають загиблими.
Армія та флот змінили статус підводного човна KRI Nanggala 402 з того, що втратив зв'язок, на затонуле,
– зазначив президент.
Він також висловив свої співчуття родинам загиблих в результаті інциденту з підводним човном. "Усі ми, індонезійці, висловлюємо глибокий смуток з приводу цієї трагедії, особливо родинам екіпажу підводного човна", – наголосив Відодо.
Підводний човен знайшли
Окрім того, рятувальникам вдалося знайти зниклу затонулу субмарину. Зображення підводних безпілотників показали уламки на дні моря.
Зникнення KRI Nanggala-402: основне
- Військовий підводний човен Індонезії безслідно зник 21 квітня.
- Раніше офіційні особи заявляли, що запасу кисню там вистачить до ранку 24 квітня.
- На борту цього підводного човна перебували 53 людини. Субмарина здійснювала навчальне торпедування у відкритому морі.
- Після її зникнення в декількох місцях виявили нафтові плями. Припускали, що екіпаж міг злити паливо, сподіваючись піднятись на поверхню.
Субмарина зникла біля берегів Балі: карта
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