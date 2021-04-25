Президент Индонезии подтвердил, что субмарина возле Бали затонула, а люди на ней – погибли
Глава Индонезии Джоко Видодо официально сообщил, что военная подводная лодка KRI Nanggala-402 затонула близ Бали. Президент выразил соболезнования семьям 53 человек, погибших в результате трагедии.
Источник:DW
Авария субмарины случилась еще 21 апреля, поэтому исчезла надежда на то, что могут быть уцелевшие.
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Видодо признал аварию субмарины и выразил соболезнования
Президент Индонезии Джоко Видодо подтвердил, что подводная лодка KRI Nanggala 402 затонула, а всех 53 членов экипажа считают погибшими.
Армия и флот изменили статус подводной лодки KRI Nanggala 402 с того, что потеряла связь, на затонувшее,
– отметил президент.
Он также выразил свои соболезнования семьям погибших в результате инцидента с подводной лодкой. "Все мы, индонезийцы, выражаем глубокую грусть по поводу этой трагедии, особенно семьям экипажа подводной лодки", – подчеркнул Видодо.
Подводную лодку нашли
Кроме того, спасателям удалось найти пропавшую затонувшую субмарину. Изображения подводных беспилотников показали обломки на дне моря.
Исчезновение KRI Nanggala-402: основное
- Военный подводная лодка Индонезии бесследно пропала 21 апреля.
- Ранее официальные лица заявляли, что запаса кислорода там хватит до утра 24 апреля.
- На борту этой подводной лодки находились 53 человека. Субмарина осуществляла учебное торпедирование в открытом море.
- После ее исчезновения в нескольких местах обнаружили нефтяные пятна. Предполагали, что экипаж мог слить топливо, надеясь подняться на поверхность.
Субмарина исчезла у берегов Бали: карта
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