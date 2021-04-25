Глава Индонезии Джоко Видодо официально сообщил, что военная подводная лодка KRI Nanggala-402 затонула близ Бали. Президент выразил соболезнования семьям 53 человек, погибших в результате трагедии.

Авария субмарины случилась еще 21 апреля, поэтому исчезла надежда на то, что могут быть уцелевшие.

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Видодо признал аварию субмарины и выразил соболезнования

Президент Индонезии Джоко Видодо подтвердил, что подводная лодка KRI Nanggala 402 затонула, а всех 53 членов экипажа считают погибшими.

Армия и флот изменили статус подводной лодки KRI Nanggala 402 с того, что потеряла связь, на затонувшее,

– отметил президент.

Он также выразил свои соболезнования семьям погибших в результате инцидента с подводной лодкой. "Все мы, индонезийцы, выражаем глубокую грусть по поводу этой трагедии, особенно семьям экипажа подводной лодки", – подчеркнул Видодо.

Подводную лодку нашли

Кроме того, спасателям удалось найти пропавшую затонувшую субмарину. Изображения подводных беспилотников показали обломки на дне моря.

Исчезновение KRI Nanggala-402: основное

Военный подводная лодка Индонезии бесследно пропала 21 апреля.

Ранее официальные лица заявляли, что запаса кислорода там хватит до утра 24 апреля.

На борту этой подводной лодки находились 53 человека. Субмарина осуществляла учебное торпедирование в открытом море.

После ее исчезновения в нескольких местах обнаружили нефтяные пятна. Предполагали, что экипаж мог слить топливо, надеясь подняться на поверхность.

Субмарина исчезла у берегов Бали: карта