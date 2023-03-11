Инфекционные заболевания и мобилизация: кого считают непригодным к службе
Из-за некоторых болезней некоторые мужчины становятся непригодными к военной службе во время военного положения. Однако в основном это не касается инфекционных заболеваний.
Согласно законодательству, инфекционные болезни не освобождают от мобилизации в военное время. 24 Канал.
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Во время военного положения мобилизации подлежат военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет. Пригодность человека определяет военно-врачебная комиссия. Военнообязанный проходит медосмотр.
Некоторые заболевания являются противопоказанием к призыву. Однако в военное время такие пациенты считаются ограниченно подходящими. Речь идет о:
- кишечных,
- бактериальных,
- вирусных инфекционных болезнях центральной нервной системы,
- вирусных геморрагических лихорадках,
- вирусных инфекционных болезнях с повреждением кожи и слизистых,
- гельминтозах,
- Педикулезах и последствия инфекционных и паразитарных болезней.
Какие исключения
Исключением является прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани. Это считается достаточным основанием для непригодности военной службы с исключением из военного учета.
Также непригодны к военной службе больные тяжелыми формами вирусных гепатитов. Также люди с ВИЧ, который сопровождается инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и т.д.