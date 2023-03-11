Инфекционные заболевания и мобилизация: кого считают непригодным к службе

Из-за некоторых болезней некоторые мужчины становятся непригодными к военной службе во время военного положения. Однако в основном это не касается инфекционных заболеваний.

Согласно законодательству, инфекционные болезни не освобождают от мобилизации в военное время. 24 Канал.

К теме Какие болезни освобождают от мобилизации: полный список

Во время военного положения мобилизации подлежат военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет. Пригодность человека определяет военно-врачебная комиссия. Военнообязанный проходит медосмотр.

Некоторые заболевания являются противопоказанием к призыву. Однако в военное время такие пациенты считаются ограниченно подходящими. Речь идет о:

кишечных,

бактериальных,

вирусных инфекционных болезнях центральной нервной системы,

вирусных геморрагических лихорадках,

вирусных инфекционных болезнях с повреждением кожи и слизистых,

гельминтозах,

Педикулезах и последствия инфекционных и паразитарных болезней.

Какие исключения

Исключением является прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани. Это считается достаточным основанием для непригодности военной службы с исключением из военного учета.

Также непригодны к военной службе больные тяжелыми формами вирусных гепатитов. Также люди с ВИЧ, который сопровождается инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и т.д.