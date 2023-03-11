Відповідно до законодавства, інфекційні хвороби не звільняють від мобілізації у воєнний час, передає 24 Канал.
До теми Які хвороби звільняють від мобілізації: повний перелік
Загалом під час воєнного стану мобілізації підлягають військовозобов'язані віком від 18 до 60 років. Придатність людини визначає військово-лікарська комісія. Військовозобов'язаний проходить медогляд.
Деякі хвороби є протипоказанням до призову. Однак у воєнний час такі пацієнти вважаються обмежено придатними. Мовиться про:
- кишкові,
- бактеріальні,
- вірусні інфекційні хвороби центральної нервової системи,
- вірусні геморагічні лихоманки,
- вірусні інфекційні хвороби з пошкодженням шкіри і слизових оболонок,
- гельмінтози,
- педикульоз і наслідки інфекційних і паразитарних хвороб.
Які винятки
Винятком є прогресуючий туберкульоз з розпадом легеневої тканини. Це вважається достатньою підставою для непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку.
Також непридатні до військової служби хворі на важкі форми вірусних гепатитів. Також – люди з ВІЛ, який супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами, злоякісними пухлинами тощо.