Информации о жертвах нет, – МВД об обстреле Львовщины и Днепропетровщины

Поздним вечером 5 апреля прогремели взрывы во Львовской и Днепропетровской областях. В МВД сообщают, что жертв нет.

Об этом в эфире телеканала "Рада" рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Впрочем, он отметил, что это предварительная информация.

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Действительно, на данный момент информации о жертвах у нас нет. Но пока это предварительная информация,

– подчеркнул он.

Что известно о взрывах 5 апреля

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