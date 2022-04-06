Информации о жертвах нет, – МВД об обстреле Львовщины и Днепропетровщины
6 апреля 2022 , 07:21Читати новину українською
Источник:телеканал "Рада"
Поздним вечером 5 апреля прогремели взрывы во Львовской и Днепропетровской областях. В МВД сообщают, что жертв нет.
Об этом в эфире телеканала "Рада" рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Впрочем, он отметил, что это предварительная информация.
Читайте также Смерть 4-летнего Саши с Киевщины, помощь от США: основное за 42 день войны
Действительно, на данный момент информации о жертвах у нас нет. Но пока это предварительная информация,
– подчеркнул он.
Что известно о взрывах 5 апреля
- Поздним вечером 5 апреля прозвучала воздушная тревога почти по всей Украине.
- После этого очевидцы сообщили о взрывах во Львовской, Днепропетровской, а также в Винницкой областях.
- Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что взрывы прогремели в районе Радехова.
- Мэр Казятина Татьяна Ермолаева сообщила, что вблизи Казятина прозвучал взрыв.
К теме – Жуткие кадры удара по детской больнице Николаева 4 апреля – смотрите видео: