Про це під час ефіру телеканалу "Рада" розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Втім, він зазначив, що це попередня інформація.
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Справді, на цей момент, інформації про жертв у нас немає. Але поки це попередня інформація,
– наголосив він.
Що відомо про вибухи 5 квітня
- Пізно ввечері 5 квітня пролунала повітряна тривога майже по всій Україні.
- Після цього очевидці повідомили про вибухи у Львівській, Дніпропетровській, а також Вінницькій областях.
- Глава Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що вибухи пролунали у районі Радехова.
- Мер Козятина Тетяна Єрмолаєва повідомила, що поблизу Козятина пролунав вибух.
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