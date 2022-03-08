Информация о плохом качестве воды в Киеве оказалась фейком

В сети распространили информацию, будто вода в Киеве – опасная. Оказалось, что это неправда.

Вода в столице стала "непригодной" якобы из-за того, что в водоканал перестали поставлять хлор. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации 8 марта.

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На самом деле это еще один фейк, который пытаются распространить, чтобы напугать людей. Киевводоканал имеет достаточные запасы реагентов для обеззараживания воды согласно санитарным требованиям.

К тому же уже 40% воды в Киеве обеззараживается без применения хлора более современными реагентами.

Читайте информацию только на официальных источниках, таких как: telegram-канал КГГА, а также сайт и facebook-страница Киевводоканала.

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