Вода в столиці стала "непридатною" начебто через те, що у водоканал перестали постачати хлор. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації 8 березня.

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Насправді це – ще один фейк, який намагаються поширити, щоб налякати людей. Київводоканал має достатні запаси реагентів для знезараження води відповідно до санітарних вимог.

До того ж вже 40% води у Києві знезаражується без застосування хлору, більш сучасними реагентами.



Читайте інформацію лише на офіційних джерелах, як-от: telegram-канал КМДА, а також сайт та facebook-сторінка Київводоканалу.