Информация об эвакуации населения: водителей Сум призвали брать попутчиков

Сейчас ситуация на выезде спокойная. "Зеленый коридор" есть. Но, учитывая боевые действия, каждый должен принимать решение самостоятельно.

Об этом сообщил руководитель военной администрации Сум Дмитрий Живицкий.

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Эвакуация из города Сумы: последние данные

Живицкий напомнил о стрельбе на выезде из Сум и отметил, что по автобусам не стреляли.

Это не было сражением или перестрелкой, шла техника России в сопровождении танка, на броне сидели люди, они открыли хаотическую стрельбу по полю, посадке, деревьям, вверх. Испугались и пошли дальше в сторону Лебединской трассы, в сторону Низов,

– заметил он.

Этот случай подтвердил, что стопроцентной безопасности выезда нет, однако "зеленый коридор" функционирует. Он действует с 9 утра до 21 вечера. Около 13 часов людей временно не выпускали из города, но дорога открыта.

Маршрут движения: Сумы – Ромны – Лохвица – Лубны – Полтава.

Кроме того, есть автобусы, которые приехали к нам из Лохвицы, заказанные посольствами и общественными организациями для иностранных студентов,

– сообщает Живицкий

В городе собран весь транспорт, который возможно

Речь идет о том, что дополнительный транспорт предоставили коллеги из Полтавской области. Они собрали около 30 единиц автомобилей и направили к нам для эвакуации. Также формируются колонны из частных автомобилей.

Приоритет – люди с инвалидностью, женщины с детьми, беременные.

Я вас прошу подбирать женщин с детьми, людей постарше и у кого есть возможность и свободные места в автомобилях, забирайте с собой,

– призвал руководитель военной администрации.

Кроме того, он попросил отказаться от оружия и сохранять уважение друг к другу.

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