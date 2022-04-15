"Информация – тоже наше оружие": в Минобороны не подтвердили и не опровергли потопление "Москвы"

Анна Маляр заявила, что сейчас в Минобороны Украины нет задачи ни подтверждать, ни опровергать информацию о том, что российский крейсер "Москва" затонул.

Об этом она сообщила вечером 14 апреля в эфире общенационального телемарафона "UAвместе", отвечая на вопросы журналиста о судьбе флагмана черноморского флота России.

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По состоянию на сегодняшний день мы не подтверждаем и не опровергаем эту информацию. И вы должны понимать, что во время войны наша информация это тоже наше оружие. И это тоже информационные операции постоянно воюющих сторон. Это такая технология войны. На сегодняшний день у нас нет задачи ни подтверждать, ни опровергать это,

– сказала заместитель министра обороны.

Анна Маляр также рассказала, что в Черноморской и Азовской операционных зонах корабли агрессора продолжают:

изолировать район ведения боевых действий;

фактически блокируют возможность разведки.

"То есть их присутствие там есть, и они выполняют там свои боевые задания", – добавила чиновник.

Потопили "Москву": что известно

Вечером 13 апреля в сети появилась информация, что крейсер "Москва" горит.

В пропагандистских СМИ также сообщали об этом, но не назвали причин инцидента.

Уже 14 апреля в ВСУ официально заявили, что в корабль попала украинская ракета "Нептун".

Судно "перевернулось и начало тонуть". Этому поспособствовали еще шторм и мощный взрыв.

Стоимость "Москвы" оценивают в около 750 миллионов долларов.

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